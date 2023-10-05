В Крыму обнаружено еще одно тело украинского диверсанта

У побережья Крыма обнаружено тело в гидрокостюме, пишет Baza. По данным Telegram-канала, это может быть один из украинских диверсантов, погибший в перестрелке с российскими пограничниками.

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Отмечается, что тело мужчины было найдено в районе бухты балки Ожиная в Черноморском районе. При себе у него нашли два автоматных магазина калибра 5,45 мм, навигатор, а также радио, пишет канал.