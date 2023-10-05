Путин о расследовании взрывов на «Севпотоках»: шила в мешке не утаить
Российский президент Владимир Путин, говоря о расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил, что шила в мешке не утаить и в конечном итоге организатор терактов будет установлен.
«В конечном итоге шило в мешке, как у нас в народе говорят, не утаить», — сказал Путин.
По его словам, в конечном итоге будет ясно, кто устроил взрывы.
В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».