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Путин о расследовании взрывов на «Севпотоках»: шила в мешке не утаить

Российский президент Владимир Путин, говоря о расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил, что шила в мешке не утаить и в конечном итоге организатор терактов будет установлен.

Путин о расследовании взрывов на «Севпотоках»: шила в мешке не утаить
© RT на русском

«В конечном итоге шило в мешке, как у нас в народе говорят, не утаить», — сказал Путин.

По его словам, в конечном итоге будет ясно, кто устроил взрывы.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».

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