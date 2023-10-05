В Москве полицейского задержали за посредничество в передаче 19 млн рублей взятки

"Оперативниками столичного региона выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником ОМВД России по району Хамовники. Предварительно установлено, что он выступил в качестве посредника при передаче денежных средств от представителей двух коммерческих компаний в адрес неустановленных лиц некоммерческой организации за предоставление услуг в сфере строительства и ремонта, получив за это денежное вознаграждение", - сказал собеседник агентства.