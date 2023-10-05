В квартире в Варшаве нашли тела украинки и россиянина

В варшавской квартире найдены мертвыми проживавшие в Польше украинка и россиянин
В жилом доме польской столицы полицейские обнаружили тела гражданки Украины и россиянина, которые ранее поссорились. Об этом сообщает РИА Новости. Погибшая женщина в течение длительного времени жила в Варшаве. В правоохранительные органы обратились близкие ее сожителя, поскольку тот не отвечал на звонки.
Жильцы дома рассказали, что накануне мужчина и женщина поссорились на улице, потом вошли в квартиру и продолжили ругаться там. На стук никто не отозвался. Дверь вскрыли спасатели. Украинку и россиянина нашли мертвыми.В варшавской прокуратуре уточнили, что речь может идти о самоубийстве.