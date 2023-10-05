В квартире в Варшаве нашли тела украинки и россиянина

В жилом доме польской столицы полицейские обнаружили тела гражданки Украины и россиянина, которые ранее поссорились. Об этом сообщает РИА Новости. Погибшая женщина в течение длительного времени жила в Варшаве. В правоохранительные органы обратились близкие ее сожителя, поскольку тот не отвечал на звонки.