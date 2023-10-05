Жители центра Москвы остались без света

В четверг, 5 октября, в центре Москвы произошло отключение электричества. О том, что некоторые жители столицы временно остались без света, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Электричества лишились здания, расположенные на северной стороне Новинского бульвара. По словам очевидцев, свет выключился в магазинах, парикмахерских и жилых домах. Через полчаса проблему с электроснабжением удалось решить. Причина, по которой произошло отключение, не уточняется.

В июле более сотни многоквартирных домов во Владивостоке остались без света. Это произошло из-за обрыва проводов парусной яхтой в районе перехода через канал на остров Елена. Восстановительные работы заняли около четырех часов.