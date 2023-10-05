В Крыму нашли тело украинского диверсанта
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове обнаружено тело украинского военного после неудачной вчерашней попытки диверсантов ВСУ высадиться в регионе. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Крым 24». Тело нашли в пяти километрах от места высадки.
Обнаружен один 200-й украинец в экипировке в пяти километрах от места высадки. Несколько часов назад нашли. Остальные тела найдены будут, — сказал Аксенов.
В ночь на 4 октября из района Овидиополя южнее Одессы выдвинулись четыре десантные группы ВСУ на трех гидроциклах и одном катере в направлении мыса Тарханкут. Около 01:22 у мыса Прибойный российскими пограничниками были обнаружены четыре надводных объекта. В результате завязавшегося стрелкового боя как минимум один диверсант был ликвидирован.
Кроме того, ФСБ России сообщила, что одного из украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Крыма, удалось взять в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым. Позже в Сети появилась информация, что захваченным в плен может быть подполковник Александр Лобас.