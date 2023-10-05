Основателя криптобиржи FTX обвинили в хищении 10 млрд долларов

Прокуроры США обвинили создателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в хищении не менее 10 млрд долларов.

В среду Бэнкман-Фрид впервые предстал перед присяжными по делу об отмывании денег и мошенничестве, он обвиняется в хищении не менее 10 млрд долларов у клиентов и инвесторов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы, передает ТАСС.

Похищенные деньги шли на финансирование внешних предприятий, политические пожертвования и покупку элитной недвижимости, отмечает телеканал. Адвокаты бизнесмена заявили, что он создавал биржу без преступного умысла и может «рассказать совсем иную историю», чем та, которую представили прокуроры.

Компания FTX подала заявление о банкротстве в начале ноября прошлого года, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Бэнкману-Фриду предъявили обвинение в обмане инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что криптобиржа получила 1,8 млрд долларов от инвесторов, которые впоследствии были переведены в частный хедж-фонд, принадлежащий бизнесмену.