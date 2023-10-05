Подозреваемого в педофилии отпустили под подписку в Иркутске

В Иркутске задержанный по подозрению в педофилии 40-летний местный житель выпущен под подписку о невыезде, сообщает LIFE.ru. По информации издания, мужчина с психическим заболеванием заманивал детей в свою квартиру.

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Как пишет издание, незадолго до задержания 40-летний житель Топкинского микрорайона Иркутска Николай Ш. в сентябре этого года был поставлен на учет в местном психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. В полицейское подразделение по делам несовершеннолетних на мужчину пожаловались родители. Они заявили, что он пытается заманить их детей к себе в квартиру и изнасиловать. На данный момент удалось доказать факт попытки совращения подозреваемым девятиклассницы в соцсетях.

В отношении Николая возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего». Он отпущен под подписку о невыезде.