В Петербурге нашли живым желающего умереть программиста

В Санкт-Петербурге завершились поиски молодого человека, который ушел из дома с целью умереть. Он жив.

Три дня назад жители Санкт-Петербурга обратились к волонтерам с просьбой помочь найти их пропавшего родственника. 24-летний молодой человек, работающий программистом, ушел из дома и оставил тревожное сообщение сестре. В нем петербуржец рассказал, что намерен умереть.