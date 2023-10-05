В Петербурге нашли живым желающего умереть программиста

Петербургские волонтеры нашли живым желающего умереть программиста
В Санкт-Петербурге завершились поиски молодого человека, который ушел из дома с целью умереть. Он жив.
Три дня назад жители Санкт-Петербурга обратились к волонтерам с просьбой помочь найти их пропавшего родственника. 24-летний молодой человек, работающий программистом, ушел из дома и оставил тревожное сообщение сестре. В нем петербуржец рассказал, что намерен умереть.
Сегодня, 5 октября, волонтеры объявили об успешном завершении поисков. Молодого человека нашли живым. Где он находился в течение трех дней не уточняется, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в местном сообществе ПСО "Лиза Алерт".