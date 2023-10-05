«Мисс Москва» попалась в аэропорту с контрабандой и пыталась откупиться

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у «Мисс Москва-2018» контрабанду на два миллиона рублей. Девушка пыталась откупиться от правоохранителей взяткой, сообщила Baza в Telegram.

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По данным издания, в августе 29-летняя Ксения Паленова вернулась в Россию из Турции и попалась правоохранителям, когда проходила границу. Таможенники обратили внимание на брендовые аксессуары: браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes.

Стоимость вещей составляла более 20 тысяч евро (более двух миллионов рублей) и превышала допустимый для ввоза в Россию лимит. Уточняется, что ценности у россиянки изъяли, в отношении Паленовой продолжается проверка.

Более того, проверяют в том числе сотрудников таможни и полиции.

«После случая в Шереметьево некий аноним сообщил, что таможенникам дали взятку, чтобы освободить "Мисс Москва-2018" от ответственности», — уточняется в публикации.

Как пишет Baza, скрыть нарушение Паленовой попытались с помощью подделки чеков и затирания серийных номеров.

Ксения Паленова стала обладательницей титула «Мисс Москва» в 2018 году после того, как первоначальная победительница Алеся Семеренко нарушила условия конкурса и лишилась короны.