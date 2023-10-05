Скандально известной стримерше Жади продлили меру пресечения в психбольнице

По новому решению суда тюменской стримерше по имени "Жади" была назначена психиатрическая экспертиза в одну из клиник Москвы. Ей, напомним, инкриминируют истязания собственных детей.

С целью проведения более глубокой психиатрической экспертизы стримершу отправили в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" в Москве.

Специалисты проведут оценку ее психического состояния, которое в дальнейшем может иметь значительное значение при рассмотрении данного скандального дела.

Срок заключения под стражу в рамках меры пресечения подходит к концу. Для продления узаконенного ареста необходимо провести судебное заседание, на котором обвиняемая должна присутствовать.

"Изначально возникло предложение провести заседание без участия обвиняемой, однако адвокат настоял на обратном. Он считает, что арест в ИЗО для женщины, ранее не судимой и в рамках такого спорного дела, можно заменить на домашний арест. Поэтому он смог организовать общение с женщиной через ВКС. Однако есть опасения, что возникнут проблемы в связи с этим", - сообщил изданию nashgorod.ru источник, который тесно связан с данной ситуацией.

Сторона защиты стримерши беспокоится, что возможно ее присутствие не будет обеспечено, так как в настоящее время она находится на диагностике в клинике и не может покидать свою палату.