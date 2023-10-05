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В Японии после мощного землетрясения возникла угроза цунами

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, после которого возникла угроза цунами. Об этом объявили на сайте главного метеорологического управления страны.

В Японии после мощного землетрясения возникла угроза цунами
© Lenta.ru

Стихийное бедствие произошло около 11 часов утра (пять утра по московскому времени) к югу от архипелага Идзу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

Специалисты предупредили, что находиться в море или на побережье опасно из-за риска возникновения цунами высотой в метр — такая волна способна сбить человека с ног. Они призвали не заходить в воду, не приближаться к берегу и подняться на возвышенность до тех пор, пока не появится сообщение о том, что угрозы для жизни людей нет. Помимо этого, метеорологи отметили, что в течение недели после землетрясения в том же районе могут возникнуть толчки сопоставимой силы. Специалисты посоветовали гражданам быть особенно бдительными в течение ближайших двух-трех дней.

В октябре стало известно, что в Непале произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3.

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