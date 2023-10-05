В Японии после мощного землетрясения возникла угроза цунами

Специалисты предупредили, что находиться в море или на побережье опасно из-за риска возникновения цунами высотой в метр — такая волна способна сбить человека с ног. Они призвали не заходить в воду, не приближаться к берегу и подняться на возвышенность до тех пор, пока не появится сообщение о том, что угрозы для жизни людей нет. Помимо этого, метеорологи отметили, что в течение недели после землетрясения в том же районе могут возникнуть толчки сопоставимой силы. Специалисты посоветовали гражданам быть особенно бдительными в течение ближайших двух-трех дней.