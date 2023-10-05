Москвича задержали за контрабанду военной продукции

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ задержали инженера предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который организовал контрабанду военной продукции российского и советского образца. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уроженец Москвы отправил в страны ЕС, США и Японию более 500 посылок на сумму 31 миллион рублей. В бандеролях были транспортные модульные жилеты, камуфляжные ранцы, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и другое.

Сбыт продукции в зарубежные страны мужчина осуществлял вместе с сообщником, проживающим в Великобритании. Вместе они создали интернет-магазин, где на протяжении двух лет торговали продукцией. В некоторые посылки вкладывались записки с текстом против проведения спецоперации на Украине.

"Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацисткой символикой", – говорится в сообщении ФТС.

В отношении задержанного возбудили 12 уголовных дел. До вынесения приговора его отправили под домашний арест.