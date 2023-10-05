В аэропорту Сыктывкара предотвратили диверсию

Неизвестный пытался совершить диверсию в международном аэропорту Сыктывкара, сообщает Telegram-канал Shot.

«Неизвестный пытался поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками, которые позволяют пилотам определять расстояние до посадочной полосы», — говорится в сообщении.

По данным канала, вчера утром работники аэропорта заметили, что в постройке была вскрыта решетка вентиляции, а в воздухе стоял запах бензина. На место были вызваны экстренные службы.

Отмечается, что в том здании аэропорта им. Истомина находятся электроподстанция, блоки управления приводными радиомаяками и комната персонала, в которой и была обнаружена вскрытая вентиляция. В отверстие на веревке была спущена пятилитровая канистра с бензином, которую пытались поджечь с помощью коктейля Молотова.

Отмечается, что диверсантов спугнули и пожара не произошло. В настоящее время безопасности движения пассажирских самолетов ничего не угрожает.