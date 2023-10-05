Двухлетний мальчик ранил ножом брата-близнеца в Подмосковье

В Одинцово двухлетний мальчик госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки после игр на кухне с братом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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В Одинцово родители укладывали спать двух двухлетних братьев-близнецов, в какой-то момент мать и отец отвлеклись, а дети убежали на кухню.

Один из мальчиков схватил со стола нож, в это время к нему подбежал брат и наткнулся грудью на лезвие.