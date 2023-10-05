В РФ возбудили дело против украинской секты, собиравшей средства для ВСУ

Московские следователи возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации в отношении последователей Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ) (признан в России нежелательной организацией). Как сообщает газета «Ведомости», секта собирала средства с прихожан и отправляла их на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В рамках уголовного дела по ч. 2 и 3 ст. 281.1 УК РФ 4 октября следователи провели обыски по нескольким московским адресам объединения. По словам источника газеты, уголовное дело связано с тем, что организация продолжила свою деятельность на территории России, несмотря на то что в ноябре 2022 года Генпрокуратура признала ее нежелательной.

Следователи установили, что в рамках своей работы секта регулярно собирала средства на «благотворительные цели» и финансировала ВСУ. С 2014 года у религиозного объединения появилась сеть ячеек во всех областных центрах Украины и странах СНГ. Всего с организацией в России связано 30 групп в разных городах.

Методика работы лидеров ячеек заключается в формировании психологической зависимости адептов от лидеров организации. По словам источника газеты, они используют манипулятивные техники контроля над сознанием, а деньги собирают в том числе обещая рост дохода после пожертвований.