В Петербурге суд рассмотрит дело рэпера Oxxxymiron
Административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) будет рассмотрено Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам в Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
На сайте райсуда указано, что Федоров Мирон Янович является привлекаемым лицом в данном административном деле, а статья Кодекса Российской Федерации, по которой он обвиняется, - статья 19.4 часть 2 (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Рассмотрение дела по существу назначено на 5 октября 2023 года в 11:30. Максимальный размер штрафа по этой статье для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Это не первый случай, когда суд рассматривает административное дело в отношении рэпера по данной статье. В августе ему была наложена штрафная санкция в размере 40 тысяч рублей за публикацию поста в социальной сети без указания статуса иноагента.
Ранее суды Санкт-Петербурга запретили исполнение песен "Ойда" и "Последний звонок" рэпера, а также наложили штрафы на Oxxxymiron за публичные призывы к сепаратизму и дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.