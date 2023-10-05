В Петербурге суд рассмотрит дело рэпера Oxxxymiron

Административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) будет рассмотрено Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга . Ему предъявлено обвинение в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам в Российской Федерации . Об этом пишет РИА Новости.

Рассмотрение дела по существу назначено на 5 октября 2023 года в 11:30. Максимальный размер штрафа по этой статье для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Это не первый случай, когда суд рассматривает административное дело в отношении рэпера по данной статье. В августе ему была наложена штрафная санкция в размере 40 тысяч рублей за публикацию поста в социальной сети без указания статуса иноагента.