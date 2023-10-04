У «Мисс Москва» изъяли аксессуары на €20 тыс. в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у «Мисс Москва - 2018» Ксении Паленовой брендовые вещи, так как стоимость аксессуаров превышала разрешенный лимит. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел в августе, в СМИ информация о нем попала только сейчас.

29-летняя модель прилетела в в Шереметьево из Турции. В ходе проверки сотрудники таможни обратили внимание на браслет из белого золота в виде гвоздя с россыпью камней марки Cartier и синюю сумку с застежкой в виде буквы «Н» марки Hermes.

Согласно каталогу, их общая стоимость превышала €20 тыс. (2 млн 86 тыс. рублей по текущему курсу).

По данным канала, изъятые аксессуары по-прежнему находятся у таможенников. В отношении Паленовой до сих пор идет проверка.