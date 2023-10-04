У «Мисс Москва» изъяли аксессуары на €20 тыс. в Шереметьево

В Шереметьево у «Мисс Москва» изъяли аксессуары на €20 тыс.
В аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у «Мисс Москва - 2018» Ксении Паленовой брендовые вещи, так как стоимость аксессуаров превышала разрешенный лимит. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в августе, в СМИ информация о нем попала только сейчас.
29-летняя модель прилетела в в Шереметьево из Турции. В ходе проверки сотрудники таможни обратили внимание на браслет из белого золота в виде гвоздя с россыпью камней марки Cartier и синюю сумку с застежкой в виде буквы «Н» марки Hermes.
Согласно каталогу, их общая стоимость превышала €20 тыс. (2 млн 86 тыс. рублей по текущему курсу).
По данным канала, изъятые аксессуары по-прежнему находятся у таможенников. В отношении Паленовой до сих пор идет проверка.
Напомним, что ранее в аэропорту Домодедово задержали пассажира, который пытался провезти незадекларированные драгоценности стоимостью около двух млн рублей.