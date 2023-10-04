Столкновение с птицами сорвало вылет пассажирского самолета в Москву
Столкновение самолета со стаей птиц сорвало вылет лайнера из Тюмени в Москву. Об этом сообщил портал URA.RU.
Отмечается, что инцидент произошел 4 октября. Вылет пришлось отложить на несколько часов.
Представители авиакомпании решили выполнить полет на резервном судне. Пассажиры получили все предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами услуги.
Ранее сообщалось, что владельцы поля, на которое в начале сентября аварийно сел самолет "Уральских авиалиний", потребуют с авиакомпании компенсацию в 1,2 миллиона рублей за простой сельскохозяйственных земель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».