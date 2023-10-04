В Уфе экс-полицейский убил своего отца и пытался скрыться в другом регионе

Бывший полицейский нанес своему отцу 13 ножевых ранений и уехал на автомобиле из Уфы в попытке скрыться, сообщает портал prufy. Предположительно, орудием убийства стал канцелярский нож. 37-летнего мужчину задержали в Самарской области.

Во время работы в полиции задержанный взял человека в заложники, угрожая тем, что взорвет гранату, пишет издание. Период его службы в правоохранительных органах не уточняется, однако после этого он был уволен. Также источник издания утверждает, что задержанный несколько раз участвовал в спецоперации на Украине, а ранее — в контртеррористической компании на территории Чеченской республики.

Ранее в Новосибирске арестовали экс-полицейских, которых заподозрили в убийстве школьницы 13 лет назад. Согласно версии следствия, девочку насмерть сбили на машине двое полицейских, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы замести следы, они спрятали тело в лесу, после чего в течение месяца уволились из органов.