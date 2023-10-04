Инструктор спас девушку, у которой в воздухе не раскрылся парашют

В Кемерово во время тренировки в школе парашютного спорта девушка попала в опасную спираль и не смогла раскрыть ранец. Опытный тренер моментально отреагировал на нештатную ситуацию, спланировал к ученице и раскрыл парашют за нее, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел летом, но видео с нагрудной камеры инструктора попало в интернет только сейчас.

По предварительным данным, парашютистка совершала свой первый прыжок. Она испугалась, не заняла стабильное положение в воздухе. На фоне этого девушка попала в опасную спираль и не смогла своевременно дернуть за кольцо.

Тренер стабилизировал ее в воздухе и, со второго раза, раскрыл ученице парашют.