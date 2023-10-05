Украинские беспилотники атаковали Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в трех районах Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, речь идет об объектах в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

«Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — добавил глава региона.

Ранее в селе Горналь Суджанского района Курской области после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись сарай и гараж в частном домовладении. Помимо пожара оказались выбиты окна. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.