В Москве задержали угрожавшего ножом в школе подростка

Правоохранители задержали подростка, угрожавшего ножом в школе. В настоящее время он находится в отделе полиции вместе с родителями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в среду, 4 октября, в школе 1208 на Зеленодольской улице.

Подросток пришел в школу с мультитулом, в состав которого входил нож. Он кричал, что его «все достали, все бесят», поигрывал ножом, сообщает «Московский комсомолец».

Учительница вывела детей из класса, закрыла в нем буйного школьника, вызвала полицию и родителей мальчика.