В Москве задержали угрожавшего ножом в школе подростка
Правоохранители задержали подростка, угрожавшего ножом в школе. В настоящее время он находится в отделе полиции вместе с родителями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в среду, 4 октября, в школе 1208 на Зеленодольской улице.
Подросток пришел в школу с мультитулом, в состав которого входил нож. Он кричал, что его «все достали, все бесят», поигрывал ножом, сообщает «Московский комсомолец».
Учительница вывела детей из класса, закрыла в нем буйного школьника, вызвала полицию и родителей мальчика.
По предварительным данным, хулигана направят в психолого-педагогический центр. Его родителям грозит административная ответственность по статье 5.35 КоаПП (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
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