В Красноярском крае загорелось здание на площади более 2000 квадратных метров

В Красноярском крае пожарные ликвидируют крупное возгорание. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Емельяновском районе, на Енисейском тракте. На видео очевидцев заметен крупный огонь на территории около здания. Общая площадь возгорания составила 2200 квадратных метров, из них 200 – производственное здание и 2000 – территория, на которой были расположены паллеты.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщается в публикации.