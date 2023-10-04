В Брянске осудили лидера банды "Саранские"

"Собранные СК РФ по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении лидера банды "Саранские" Виталия Кириенко по обвинению в руководстве бандой, убийстве трех человек, принуждении к отказу от совершения сделки, вымогательстве, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств и посредничестве во взяточничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Также с него в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.