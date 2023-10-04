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Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины ообстреляли село Плехово.

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, а также один автомобиль.

Кроме того, несколько сёл оказались обесточены, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.