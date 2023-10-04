Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины ообстреляли село Плехово.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, а также один автомобиль.

Кроме того, несколько сёл оказались обесточены, добавил он.