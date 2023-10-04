В Москве раскрыли убийство 26-летней давности

Задержаны двое подозреваемых в убийстве женщины, которое произошло в июне 1997 года в Москве. Об этом заявила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, убийство было совершено 26 лет назад в районе Перово. На чердаке 12-этажного жилого дома на улице Плющева было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами, однако по горячим следам убийц задержать не удалось.

«Оперативниками и следователями отрабатывались различные версии произошедшего, сотрудниками ЭКЦ МВД России проведен ряд молекулярно-генетических экспертиз. В результате полицейские вышли на след предполагаемых преступников и задержали их в Подмосковье», - пояснила она.

Ирина Волк отметила, что двое мужчин, которым в 1997 году было 18 и 19 лет, «признали вину и раскаялись в содеянном».

«В настоящее время фигуранты переданы в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России.