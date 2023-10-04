Маленького мальчика изъяли из квартиры без еды и кровати в Саратове

В Саратове судебные приставы изъяли малолетнего ребенка из квартиры, где не было еды и кровати. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

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Семья, в которой проживал ребенок, стоит на учете у органов опеки с середины 2022 года. Мальчик с рождения не наблюдался в поликлинике, а его мать категорически отказывалась контактировать со специалистами системы профилактики.

Помимо матери и ребенка в квартире также проживает бабушка, страдающая деменцией. Соседям неоднократно приходилось обращаться в полицию из-за конфликтов родственниц.

Для обеспечения доступа в квартиру, где живет ребенок, мэрия обратилась с иском в суд - его удовлетворили. После этого приставы, сотрудники органов опеки, полиция и медики выехали на место.