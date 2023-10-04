В Чечне суд рассмотрит дело сжегшего Коран россиянина

В Грозном суд рассмотрит дело Никиты Журавеля о сожжении Корана в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Висаитовского районного суда города.

Россиянин обвиняется по части 2 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний») и части 2 статьи 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды») УК РФ. Дело рассмотрят 9 октября.