В поселке Крупский Новосибирской области школьница провалилась в яму с водой, девочку спас подросток. Об этом сообщается в группе "Новости Верх-Тулы" во "ВКонтакте".

Восьмилетняя школьница стояла на остановке в ожидании автобуса, девочка отошла на несколько метров в траву и провалилась в глубокую яму с водой, ребенок едва не захлебнулся.

"Хорошо, с мальчиком вытащили. Все открытое стоит, в траве. Это слив из магазина, и по поселку Крупский не одна такая яма опасная", — сообщили в социальных сетях местные жители.