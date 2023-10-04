В Минусинске произошел крупный пожар в магазине и автосервисе

В среду, 4 октября, в Минусинске (Красноярский край) произошел крупный пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. На видео, опубликованном МЧС, видно, что пожар полностью охватил одноэтажное здание.

Спасатели рассказали, что сначала загорелся магазин, а затем огонь перекинулся на соседний автосервис. В МЧС подчеркнули, что угрозу перехода пожара на другие здания удалось устранить, возгорание локализовано.

В тушении пожара участвуют 27 человек и девять единиц техники.