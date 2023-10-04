В роскошном особняке задержанного мэра Кизилюрта нашли десятки банок черной икры

В особняке задержанного мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова прошли обыски. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

Из роскошного дома изъяли оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры. Кроме ценностей силовики нашли документы, подтверждающие причастность Магомедова к преступлению.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. В 2012-2021 годах он занимал должность министра спорта Дагестана. Дело о хищении бюджетных средств связано с этим периодом. Кроме того, Магомедов вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.