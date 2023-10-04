Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

Столичный Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет ТАСС.

Пермяков будет оставаться в СИЗО до 6 января 2024 года.

6 мая автомобиль Прилепина вместе с ним и его телохранителем Александром Шубиным был взорван в Нижнем Новгороде. Писатель получил сильные травмы, а Шубин скончался. Для восстановления Прилепину провели минимум четыре операции.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого, которым оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Последний рассказал, что в 2018-м его завербовали спецслужбы Украины.