МВД РФ объявило в розыск главу воюющего на Украине грузинского легиона

Глава воюющего на Украине вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.