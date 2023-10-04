В Челябинске произошел взрыв

Утром 4 октября во дворе дома на северо-западе Челябинска произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Очевидцы увидели яркую вспышку и ударную волну на улице Куйбышева.

«Звук был таким громким, что сработали сигнализации автомобилей», — пишет портал.

На распространенном видео видно, как в небо поднялись клубы дыма.

Позднее Telegram-канал сообщил, что 4 октября по всей России проводят проверку систем оповещения. В Челябинске сирена гудела около трех минут.

До этого сообщалось, что на Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар. По словам очевидцев, перед пожаром на территории завода был слышен взрыв. Над местом возгорания в небо поднимались клубы дыма. К семи утра огонь удалось ликвидировать.