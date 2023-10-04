Мужчина напал на ребенка по дороге в школу в Якутии

В Якутске третьеклассник подвергся нападению неизвестного мужчины по дороге в школу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Якутск Вечерний".

О произошедшем рассказала мать девятилетнего мальчика, по словам женщины, инцидент произошел днем 4 октября, ребенок шел в школу. Неожиданно на улице Байкалова к нему подошел мужчина, схватил школьника за рукав куртки и потянул за собой.

"Мальчик у нас сильный. Слава богу, отбился и убежал. Как я поняла, он пытался скрутить ему руку. Из-за этого порвал куртку в двух местах", — сообщила женщина.