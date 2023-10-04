На Сахалине спасли запутавшегося в проводах оленя

На Сахалине спасли оленя, попавшего в ловушку. Об этом медиахолдингу Росрыболовства.

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Инцидент произошел в понедельник, 2 октября. Инспекторы рыбоохраны возвращались с выездного обследования реки Лангры и заметили оленя, который запутался в проводах и не мог самостоятельно выбраться.

Рыбинспекторы вызвали на место представителей Охинского лесничества. «К себе животное людей долго не подпускало, но совместными усилиями его удалось обездвижить, а затем снять провода с рогов и освободить», — рассказали в ведомстве. В результате олень был выпущен на волю.