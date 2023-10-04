Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии

"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года.", - сказали в ведомстве.