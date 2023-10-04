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Петербургская школьница заявила, что в парке ее изнасиловал незнакомец

Петербургская школьница заявила в полицию об изнасиловании, 12-летняя девочка рассказала полицейским, что в Колпинском парке на не нее напал мужчина. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Петербурге проверяют информацию об изнасиловании школьницы в парке
© РИА Новости

В больницу в Колпино обратились родители 12-летней школьницы, девочка рассказала, что на нее напал и изнасиловал незнакомец в черной куртке. Медики подтвердили следы сексуального насилия на теле ребенка.

По данным полиции инцидент произошел в парке на реке Чухонке, к девочке подошел мужчина, насильно затащил ее в кусты и надругался, после опроса школьницы выяснилось, что изнасилование произошло раньше — возле станции метро "Шушары", проводится расследование.

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