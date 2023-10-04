В Петербурге проверяют информацию об изнасиловании школьницы в парке

Петербургская школьница заявила в полицию об изнасиловании, 12-летняя девочка рассказала полицейским, что в Колпинском парке на не нее напал мужчина. Об этом сообщает "Фонтанка".

В больницу в Колпино обратились родители 12-летней школьницы, девочка рассказала, что на нее напал и изнасиловал незнакомец в черной куртке. Медики подтвердили следы сексуального насилия на теле ребенка.