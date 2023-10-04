На Камчатке спасатели обнаружили тело пропавшего на реке Паужетка

Камчатские спасатели нашли тело одного из двух мужчин, пропавших при форсировании реки Паужетка. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

2 октября в районе временной переправы, организованной через реку Паужетка к одноименному рабочему поселку, при попытке переехать на другой берег перевернулись два автомобиля. Пять человек смогли выбраться на берег, двое - пропали без вести.

Тело одного из пропавших было обнаружено спасателями в районе слияния рек Паужетки и Озерной, в 5 км от места происшествия.

«Затонувший автомобиль достали из воды. Судьба второго человека остается неизвестной, его поиски продолжаются», - говорится в заявлении МЧС.