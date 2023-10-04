В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено 30 рейсов
Утром 4 октября в столичных аэропортах задержано и отменено 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали пять рейсов и еще семь отменили, в аэропорту Домодедово задержали 15 рейсов и один отменили, в Шереметьево задержали два рейса.
Ранее «Известия» сообщили, что облачно, небольшой дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 20 градусов ожидаются в столичном регионе в среду, 4 октября.