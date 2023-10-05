Белгородские власти сообщили о массовом уничтожении беспилотников ВСУ

Российская система ПВО сбила шесть беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщил вечером 5 октября в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

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Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Он также добавил, что оперативные службы в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее в российском Минобороны рассказали о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область. По данным военного ведомства, около 22:00 5 октября российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день Вячеслав Гладков написал об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в поселке Шебекинский было повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус.