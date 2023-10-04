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В Красноярском крае после драки четырех школьниц возбудили уголовное дело

После драки четырех школьниц в Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета региона.

В Красноярском крае после драки четырех школьниц возбудили уголовное дело
© Газета.Ru

По информации агентства, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, в конце сентября три девушки-подростка встретились неподалеку от школы и подрались со своей сверстницей, которой нанесли телесные повреждения.

Драку девушек остановила посторонняя женщина, которая стала свидетельницей произошедшего. Предварительно, причиной конфликта между школьницами стали неприязненные отношения.

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