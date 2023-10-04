Россиянка погибла во время принятия ванны на Камчатке

Молодая девушка из Москвы скончалась, когда принимала ванну в банном комплексе на Камчатке. Предварительно, 22-летняя туристка пьяной полезла в горячую воду, и у нее остановилось сердце.

Управление Следкома России по Камчатскому краю проводит процессуальную проверку в связи с гибелью туристки на Халакатырском пляже. Как сообщает пресс-служба ведомства, смерть наступила, когда девушка купалась в банном чане с горячей водой в состоянии алкогольного опьянения. Вероятная причина гибели: сердечная недостаточность.

Правоохранители проводят все необходимые мероприятия, устанавливают детали произошедшего. Известно, что девушке было 22 года, она приехала отдыхать на Камчатку из Москвы.Ранее «ЧП Столица» сообщала о том, что житель Москвы напился алкоголя и полез за руль автомобиля, хотя прав у него не было. В итоге он размазал свою 50-летнюю собутыльницу по капоту другой припаркованной машины.