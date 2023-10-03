В Севастополе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По данным Спасательной службы Севастополя, от падения частей летательного аппарата на здание в Инженерной балке в нескольких квартирах выбило стекла, никто не пострадал.

«Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов», — добавил Развожаев.

Губернатор напомнил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, а также призвал доверять информации только из официальных источников.