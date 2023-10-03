Вооруженный мужчина взял двух заложников в Болгарии
Вооруженный мужчина взял двух заложников на юго-западе Болгарии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что мужчина забаррикадировался в доме в селе Вылково. Причиной для преступления послужил семейный конфликт — мужчина приехал домой к бывшей девушке, но там у него случилась ссора с её отцом. Перепалка закончилась стрельбой — злоумышленник ранил отца в руку, после чего забаррикадировался в доме вместе с бывшей девушкой и её матерью.
В данный момент на месте работают полицейские и психологи, которые пытаются убедить мужчину сложить оружие.
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