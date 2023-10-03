За киллером Сашей Солдатом установят надзор после освобождения

Согласно его постановлению, после освобождения за киллером установят административный надзор на три года и ограничения в виде обязательной явки два раза в месяц в полицию, запрета на выезд за пределы Москвы без разрешения органа внутренних дел и на пребывание вне дома с 22:00 до 6:00 часов. Пустовалов выйдет на свободу в ноябре 2023 года. При этом за время тюрьмы на него накладывали 80 взысканий, в том числе с выдворением в карцер.