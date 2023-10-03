На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники совершили нападение на водителя автомобиля Mercedes. Мужчина госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Грабители разбили окно машины, произвели в водителя несколько выстрелов. Затем они забрали из иномарки сумку с 20 млн и скрылись на кроссовере Infiniti с места преступления.