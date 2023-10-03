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Грабители в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли 20 млн рублей

На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники совершили нападение на водителя автомобиля Mercedes. Мужчина госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник днем, 3 октября, на улице Донской.

Грабители разбили окно машины, произвели в водителя несколько выстрелов. Затем они забрали из иномарки сумку с 20 млн и скрылись на кроссовере Infiniti с места преступления.

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Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с огнестрельным ранением груди.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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