Грабители в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли 20 млн рублей
На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники совершили нападение на водителя автомобиля Mercedes. Мужчина госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Инцидент произошел во вторник днем, 3 октября, на улице Донской.
Грабители разбили окно машины, произвели в водителя несколько выстрелов. Затем они забрали из иномарки сумку с 20 млн и скрылись на кроссовере Infiniti с места преступления.
Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с огнестрельным ранением груди.
Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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