Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ , сообщили в столичной прокуратуре.

Против Овсянниковой возбудили дело (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) после того, как она вышла с пикетом к Кремлю. Ее отправили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала в Европу.