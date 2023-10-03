В Москве сотрудники алкомаркета избили укравшего сухарики мужчину
В Москве сотрудники магазина «Красное и Белое» избили покупателя магазина из-за кражи сухариков. Видеозапись потасовки опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Инцидент произошел на 5-й Парковой улице на востоке Москвы. Проходящие мимо горожане обратились в полицию.
Очевидцы отметили, что мужчины с бейджами сотрудников алкомаркета напали на посетителя на выходе из магазина.
В отношении сотрудников магазина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с видеокамер.
В пресс-службе сети в ответ на запрос издания рассказали, что служба безопасности по факту конфликта начала внутреннее расследование. По его результатам будет вынесено решение.
Рамблер: главные новости