В Москве сотрудники алкомаркета избили укравшего сухарики мужчину

В Москве сотрудники магазина «Красное и Белое» избили покупателя магазина из-за кражи сухариков. Видеозапись потасовки опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на 5-й Парковой улице на востоке Москвы. Проходящие мимо горожане обратились в полицию.

Очевидцы отметили, что мужчины с бейджами сотрудников алкомаркета напали на посетителя на выходе из магазина.

В отношении сотрудников магазина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с видеокамер.